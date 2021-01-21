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Juventus İtalya Süper Kupası'nı kazandı

Futbolda İtalya Süper Kupa finalinde Juventus, Napoli'yi 2-0 yenerek kupayı kazandı.

Barış Seçkin   | 21.01.2021
Juventus İtalya Süper Kupası'nı kazandı

Roma

Reggio Emilia kentindeki Mapei Stadı'nda oynanan final mücadelesinde İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) son şampiyonu Juventus ile İtalya Kupası’nı son kazanan Napoli kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısında Napoli, bazı net gol fırsatları yakalasa da devreye golsüz eşitlikle gidildi.

İki takımın karşılıklı pozisyonlar bulduğu ikinci yarıda, Juventus 64. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçti.

Napoli, 80. dakikada Lorenzo Insigne ile penaltı atışından yararlanamadı.

Karşılaşmanın son anlarında Napoli, beraberlik golü için yüklenirken, ani gelişen Juventus hızlı hücumunda Alvaro Morata, 90+5. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin etti.

Juventus, Napoli'yi 2-0 mağlup ederek İtalya Süper Kupası’nı kazandı. Bu zaferle siyah-beyazlı takım, İtalya Süper Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü.

Siyah-beyazlıları bu yıl çalıştırmaya başlayan Andrea Pirlo da takımının İtalya Süper Kupası'ndaki zaferiyle, teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupasını kazanmış oldu.

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, hafif sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer alamazken, müsabakanın ardından düzenlenen kupa seremonisinde takım arkadaşlarıyla kupa zaferini kutladı.

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