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Lider Barcelona Leganes'den 3 puanla döndü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 14. haftasında Barcelona, deplasmanda Leganes'i 2-1 yendi.

Şenhan Bolelli   | 23.11.2019
Lider Barcelona Leganes'den 3 puanla döndü Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

La Liga'da lider konumda olan Barcelona, son sıradaki Leganes karşısında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta, galibiyet gollerini ikinci yarıda buldu.

Karşılaşmada Leganes'in golünü 12. dakikada Faslı futbolcu Yusuf En Nesyri atarken, Barcelona'nın golleri ise Luis Suarez (Dk. 53) ve Arturo Vidal'den (Dk. 80) geldi. 

Barcelona'da bu sezon 5. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Sergio Busquets gelecek hafta deplasmandaki Atletico Madrid maçında forma giyemeyecek.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 28'e yükseltirken, Leganes ise 6 puanda kaldı.

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