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LaLiga'da Real Madrid, Valencia'yı 5-1 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 13. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Valencia'yı 5-1 mağlup etti.

Emrah Altunkaya  | 12.11.2023 - Güncelleme : 12.11.2023
LaLiga'da Real Madrid, Valencia'yı 5-1 yendi Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanan karşılaşmada Real Madrid'in gollerini, 3. dakikada Carvajal, 42. ve 49. dakikalarda Vinicius Junior, 50. ve 84. dakikalarda ise Rodrygo kaydederken Valencia'nın tek golü ise 88. dakikada Hugo Duro Perales'ten geldi.

Bu sonuçla ligde puanını 32'ye çıkaran eflatun-beyazlılar haftayı ikinci sırada tamamlarken 18 puanda kalan Valencia ise 8. sırada yer aldı.

Diğer yandan Real Madrid'de sakatlığından dolayı kadroda yer alamayan milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı tribünden izledi.

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