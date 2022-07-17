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Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Köln-Milan maçında vücut kamerası denendi

Köln ile Milan kulüpleri arasındaki hazırlık maçında vücut kamerası denendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 17.07.2022
Köln-Milan maçında vücut kamerası denendi

Ankara

Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergie Stadı'nda "Telekom Kupası" adıyla oynanan hazırlık karşılaşmasında, futbol yayıncılığı adına yenilikçi bir deneme yapıldı.

İtalyan Sportitalia televizyonu, aksiyon kamerasıyla kaydedilen görüntüleri paylaştı, Maçı futbolcunun gözünden izleme imkanı tanıyan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

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