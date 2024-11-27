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Kenan Yıldız, "Golden Boy Web" ödülünü kazandı

Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalyan spor gazetelerinden Tuttosport tarafından verilen ""Golden Boy Web" ödülünü kazandı.

Fatih Erel  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Kenan Yıldız, "Golden Boy Web" ödülünü kazandı

İstanbul

Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla belirlenen "Golden Boy Web" ödülüne layık görüldü.

Tuttosport'un 2003 yılından bu yana sezonun en iyi 21 yaş altı futbolcusuna verdiği "Golden Boy" ödülünü ise Barcelona forması giyen 17 yaşındaki İspanyol oyuncu Lamine Yamal aldı.



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