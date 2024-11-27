Dolar
34.66
Euro
36.65
Altın
2,639.36
ETH/USDT
3,564.50
BTC/USDT
95,931.00
BIST 100
9,639.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Macaristan’da Maccabi Tel-Aviv ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Debrecen Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Katar ve FIFA'dan, 50 milyon dolarlık sosyal destek

FIFA ve Katar, FIFA Dünya Kupası 2022 Mirası Fonu girişimiyle sosyal programlara 50 milyon dolarlık destek verecek.

Fatih Erel  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Katar ve FIFA'dan, 50 milyon dolarlık sosyal destek

İstanbul

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından desteklenen girişimde birden fazla bölgede sosyal etki yaratacak 50 milyon dolar tutarındaki bir fon oluşturuldu.

Mültecilere, eğitime, kamu ve iş sağlığı ile futbol geliştirme programlarına destek verilecek program ile FIFA Dünya Kupası Katar 2022 Miras Fonu girişimi faaliyete geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve AB Karma Parlamento Komisyonu 81. kez toplandı
Narin Güran cinayetinde dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" girdi
Ordu ve Van'da eğitime 1 gün ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletine tepeden bakan Batıcı zihniyetin Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar kapanmadı
MSB, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara ilişkin görüntü paylaştı

Benzer haberler

Katar ve FIFA'dan, 50 milyon dolarlık sosyal destek

Katar ve FIFA'dan, 50 milyon dolarlık sosyal destek

FIFA'dan Pendikspor'a 3 dönem transfer yasağı

FIFA, şimdiye kadar 12 bin 318 sosyal medya hesabının korunduğunu açıkladı

Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Niyet Beyanı" yeni işbirliklerinin anahtarı olacak

Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Niyet Beyanı" yeni işbirliklerinin anahtarı olacak
Katar Emiri: Türkiye'de ortaklıklarımızı güçlendirmek adına gördüğüm heyecandan memnuniyet duydum

Katar Emiri: Türkiye'de ortaklıklarımızı güçlendirmek adına gördüğüm heyecandan memnuniyet duydum
Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet