Başakşehir son dakika golüyle galibiyeti kaçırdı

İstanbul
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında, Moldova ekibi Petrocub'u ağırladı.
Maçın 8. dakikasında gelişen Başakşehir atağında rakibinden kurtulan Keny'nin ceza sahası önünden arka direğe yaptığı ortada Figueiredo kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
16. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Orta sahadan atılan uzun top, ceza yayı önündeki Keny'nin sırtına çarpıp Piatek'in önüne düştü. Piatek, kalesini terk eden Smalenea'nın üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
24. dakikada Piatek'in pasıyla topla buluşan Figueiredo çalımlarla ceza sahasına girdi, sol çaprazdan yerden şutunda kaleci Smalenea ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.
34. dakikada Başakşehir etkili geldi. Opoku'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun şutunda köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Smalenea çeldi. Boşta kalan topu ceza sahasında önünde bulan Keny'nin şutunda ise top yan ağlarda kaldı.
40. dakikada Başakşehir net bir fırsatı daha kullanamadı. Savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Piatek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda top, kalecinin ayaklarına çarpıp kornere gitti.
41. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Piatek'in şutunda top ceza sahasındaki Douanla'nın eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 42. dakikada penaltı atışını kullanan Piatek, topu kalecinin solundan köşeden ağlara yolladı: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısını Başakşehir 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
65. dakikada Başakşehir 2. golüne yaklaştı. Piatek'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Pelkas'ın şutunda top kaleciden döndü. Boşta kalan topa Piatek vurdu, kale çizgisi üzerinde Douanla golü önledi. Ardından Figueiredo meşin yuvarlağı ağlara yolladı ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
90+6. dakikada Petrocub beraberliği yakaladı. Sol kanattan Puscas'ın ortasında Bors altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Muhammed topu çeldi ancak hakem topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararını verdi: 1-1.
Mücadele 1-1 sona erdi.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan
RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, açıklanması zor bir maç oynadıklarını söyledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, "Açıklaması çok zor bir maç oynadık. Maç olması gibi doğal akışında bizim üstünlüğümüzle başladı. İlk yarı çok pozisyon bulduk, boş kaleye ve karşı karşıya kaçırdığımız goller vardı. Yine de devrenin sonunda penaltıyla golü bulup içeriye girdik. Bu bize nefes aldırdı. İkinci yarı farkı arttırmayı hedefliyorduk. Rakip ilk yarı hiç şut atmadı, ikinci yarı bir kırmızı kart pozisyonu var, ondan sonra biraz sallandık ama sonrasında oyuna tamamen hükmettik. Bu iki rakibi kıyaslayınca olması gereken bir şey. İkinci ve üçüncü golü bulamayınca son topu savunamayarak cezalandırıldık. Çok fazla pozisyon vermeden maçın sonunda, duygusal konumlanarak merkez orta sahamız, stoperimiz başka pozisyonda konumlandığı bir topta golü yedik. Maalesef çok üzgünüz. Söyleyecek çok şey bulamıyorum, üç gün sonra tekrar fiziksel güçlü bir takıma karşı doğru 11’i bulup sahada olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Takımda bir fiziksel dalgalanma beklediklerini ancak bunun çok uzun sürdüğünü aktaran Atan, şöyle konuştu:
"Fiziksel dalgalanmayı içeride oynadığımız güçlü oyuna güvenerek oyunla telafi edeceğimizi düşünüyorduk. İyi oynayarak kazanamadığımız maçlarla, bu türbülansın daha da şiddetli olmasını sağladık. Olay fiziksel olmaktan çıktı. Bu yorgunlukla açıklanamaz. Mental olarak, savunmamız gereken tek topu savunamadık. Oyuna giren oyuncular bizi yukarıya çıkarmalı, bazıları oyunun hızını yakalayamıyor. Bu sıkıntıları bir an önce aşmalıyız. Hem benim ve ekibim için hem de Başakşehir Kulübü için bu kadar maç kazanamamak çok uzun bir periyot. En kısa zamanda kafamızı kaldırıp galibiyet almak istiyoruz."
Çağdaş Atan, "Konferans Ligi'nde şansınızın kaldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Şans her zaman var, önemli olan performans olarak yukarıya çıkmamız." yanıtını verdi.
Petrocub Teknik Direktörü Martin
Moldova ekibi Petrocub'ın teknik direktörü Andrei Martin, Moldova tarihine geçecek bir sonuç aldıklarını söyledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Martin, "Başakşehir maçın favorisiydi ama biz cesaretli bir takımız. Her maça çok ciddi bakıyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Maça çok agresif başladık, ufak bir farkla ofsayttan bir golümüz verilmedi belki de maça 1-0 önde başlayabilirdik. Sadece defans yapmadık. 96. dakikada gol atmak takımımın cesaretini gösteriyordu. Takımımı tebrik ediyorum. Başakşehir’e gelecek maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Moldova futbol tarihi için önemli bir sonuç aldıklarının altını çizen Andrei Martin, "Ülke olarak da kulüp olarak da fakiriz, İstanbul ve Türkiye ile kıyaslanamayız. Moldova olarak bu stadyumları rüyamızda bile göremiyoruz. Ama sahaya çıkınca ne tarih ne bütçe hiçbir şey fark etmiyor. Sahada herkes eşit ve sonuçta skor önemli. Bizim için gurur verecek tarihi bir sonuç. Moldova tarihine geçeceğiz, İstanbul Başakşehir gibi güçlü bir takıma karşı deplasmanda 1 puan almak bizim için gurur verici." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.