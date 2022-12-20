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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Katar: Dünya Kupası boyunca 26 bin 425 sivil uçuş gerçekleşti

Katar Sivil Havacılık Otoritesi, 2022 FIFA Dünya Kupası süresince başkent Doha'daki iki havalimanından 26 bin 425 sivil uçuş gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ahmed Yusuf Bıtmez, Ali Semerci   | 20.12.2022
Katar: Dünya Kupası boyunca 26 bin 425 sivil uçuş gerçekleşti Fotoğraf: Tansel Parlak/AA

Doha

Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Kupası boyunca Uluslararası Doha Havalimanı ve Uluslararası Hamed Havalimanı'nda büyük yoğunluk oluştu.

Körfezdeki komşu ülkelerden Katar'a artan uçuşların yanı sıra Arap ve yabancı hava yolu şirketleri, futbolseverleri 2022 FIFA Dünya Kupası müsabakalarıyla buluşturmak üzere ek seferler düzenledi.

Birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Güney Amerika ve Afrika kıtasındaki hava yolu şirketleri de Katar'a charter uçuşlarını artırdı.

Bu kapsamda, 20 Kasım'da başlayan ve 18 Aralık'ta sona eren 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında Katar havalimanlarından 26 bin 425 uçuş gerçekleşti.

Doha, 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında dünyanın dört bir yanından 1,4 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Dünya Kupası maçlarını tribünlerde izleyen seyirci sayısı yaklaşık 3,4 milyona ulaşırken, bir maçın ortalama seyirci sayısı 53 bini aştı.

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