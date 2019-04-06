Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.30
Dolar
5.62
BIST 100
98,783.36
Altın
1,290.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Juventus, Milan'ı ikinci yarıda geçti

Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle Milan'ı 2-1 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 06.04.2019
Juventus, Milan'ı ikinci yarıda geçti

Ankara

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, konuk ettiği Milan'ı 2-1 yenerek açık ara liderliğini sürdürdü.

Ligin 31. hafta mücadelesinde lider Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Milan'ı Allianz Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Milan, 39. dakikada Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Juventus'ta kazanılan penaltı atışını 60. dakikada gole çeviren Paulo Dybala, skoru 1-1'e getirdi. Oyuna ikinci yarıda giren Moise Kean'in 84. dakikada fileleri havalandırmasıyla ev sahibi Juventus, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Juventus'ta yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymezken, maça ilk 11'de başlayan Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can sakatlanarak 25. dakikada yerini Sami Khedira'ya bıraktı. Milan'da ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Juventus puanını 84'e çıkararak açık ara liderliğini sürdürdü. Milan ise 52 puanla 4. sırada kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor
NATO’yu kim tehdit ediyor: Türkiye’nin S-400’leri mi, Beyaz Saray’ın Evanjelikleri mi?
Mısır’da yargının zoru ne?

Benzer haberler

Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Çınar: Son sözü sahada futbolcular söyleyecek

Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Çınar: Son sözü sahada futbolcular söyleyecek

Futbolda haftanın programı

'Seçime gitme mecburiyeti ortadan kalktı'

Galatasaray Drogba'yı onurlandıracak

Galatasaray Drogba'yı onurlandıracak
'Fenerbahçe karşısında şansımız yüzde 50'

'Fenerbahçe karşısında şansımız yüzde 50'
'Trabzonspor da mutlaka Ajax gibi iz bırakır'

'Trabzonspor da mutlaka Ajax gibi iz bırakır'