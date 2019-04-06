İngiltere'de ilk finalist Manchester City
İngiltere Federasyon Kupası'nda ilk finalist, Brighton & Hove Albion'u 1-0 mağlup eden Manchester City oldu.
Ankara
İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, Brighton & Hove Albion'u 1-0 yenerek finale yükseldi.
Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan kupanın yarı final mücadelesinde Manchester City ile Brighton & Hove Albion karşılaştı.
Kupayı daha önce 5 kez evine götüren Manchester City, 4. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.
Kupada finale yükselen Manchester City'nin rakibi, Watford ile Wolverhampton Wanderers arasında oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.