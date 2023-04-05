Dolar
19.24
Euro
21.08
Altın
2,023.45
ETH/USDT
1,911.20
BTC/USDT
28,539.00
BIST 100
4,984.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde sürüyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İtalya Kupası yarı finalinde Juventus ile Inter berabere kaldı

Futbolda İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, konuk ettiği Inter ile 1-1 berabere kaldı.

Barış Seçkin  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
İtalya Kupası yarı finalinde Juventus ile Inter berabere kaldı

Roma

Kupada çift maçlı eleme usulüne göre oynanan yarı final karşılaşmalarının ilkinde, Juventus ile Inter, Torino'daki Allianz Stadı'nda kozlarını paylaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta, Juventus aradığı golü 83. dakikada Kolombiyalı oyuncusu Cuadrado ile bularak 1-0 öne geçti.

Müsabakanın bitimine çok az bir süre kala ise Inter, Juventus'lu Bremer'in ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi nedeniyle penaltı atışı kazandı. 90+5. dakikada penaltı atışını gole çeviren Belçikalı golcü Lukaku, skoru eşitledi: 1-1.

Gergin geçen karşılaşmanın son düdüğüyle Inter kalecisi Handanovic ile Juventus'lu Cuadrado arasında çıkan sert tartışma nedeniyle iki oyuncu da hakem Davide Massa'dan kırmızı kart gördü. Inter'li Lukaku ise ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Mücadelenin rövanşı 26 Nisan’da Milano'da Inter'in sahası Giuseppe Meazza’da oynanacak.

Kupada yarı finalin diğer ayağında ise Cremonese, Fiorentina'yı bu akşam konuk edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Avukatlar Günü mesajı
Mersin'de şafak operasyonunda ruhsatsız 6 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı
Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de

Benzer haberler

İtalya Kupası yarı finalinde Juventus ile Inter berabere kaldı

İtalya Kupası yarı finalinde Juventus ile Inter berabere kaldı

Inter, Serie A'da mağlubiyetleri seriye bağladı

Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığına ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet