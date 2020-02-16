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İsveç Rallisi'nde zafer Evans'ın

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İsveç'te düzenlenen 2. ayağını, Toyota Gazoo takımının Büyük Britanyalı pilotu Elfyn Evans kazandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 16.02.2020
İsveç Rallisi'nde zafer Evans'ın

Ankara

Kar yağışı yüzünden etap sayısı 9'a düşürülen şampiyonanın 2. mücadelesini, 1 saat 11 dakika 43.1 saniyede tamamlayan Elyfn Evans, sezonun ilk, kariyerinin 2. ralli zaferine ulaştı. 

Hyundai Shell Mobis takımında yarışan son şampiyon Ott Tanak, liderin 12.7 saniye arkasında 2'nci, bir diğer Toyota Gazoo pilotu Kalle Rovanpera ise Evans'ın 20.2 saniye gerisinde 3. oldu.

Puanını 42'ye çıkaran Evans, aynı puana sahip Thierry Neuville'in (Hyundai Shell Mobis) önünde pilotlar klasmanı liderliğine yükseldi. Bu iki sürücüyü, 37 puanla Sebastien Ogier (Toyota Gazoo) izledi.

WRC'nin 3. ayağı, 12-15 Mart tarihlerinde Meksika'da düzenlenecek.

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