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Dünyadan Spor

İspanyol tenisçi Nadal, Monte Carlo Masters'tan çekildi

Eski dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 7-14 Nisan'da düzenlenecek Monte Carlo Masters Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.

Mutlu Demirtaştan  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
İspanyol tenisçi Nadal, Monte Carlo Masters'tan çekildi

İstanbul

Monte Carlo Masters'ın 11 şampiyonlukla en başarılı ismi Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef Monte Carlo'da oynamayacağımı söylemek zorundayım. Vücudum bana izin vermiyor. Benim için çok önemli olan turnuvalarda tekrar oynamak ve rekabet etmek için azimle her gün çok çalışıp maksimum çabayı göstersem bile Monte Carlo'da oynayamayacağım bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Nadal, bu sezon sadece Brisbane'deki turnuvada mücadele etti.

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