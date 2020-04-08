İskoçya'da liglerin iptal edilmesi oylanacak
İskoçya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 2. Lig, 3. Lig ve 4. Lig'in iptal edilip edilmemesi oylanacak. 1. Lig için de ayrıca toplantı yapılacak.
Ankara
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İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 2. Lig (Championship), 3. Lig (League One) ve 4. Lig'de (League Two) yer alan 42 kulüp arasında sezonun iptaline ilişkin oylama yapılacağı duyuruldu.
Oylamada iptal kararı çıkması halinde, liglerin şu anki puan durumuyla tescil edileceği ve ilk sıradaki takımın şampiyon sayılacağı belirtildi.
Açıklamada, 1. Lig (Premiership) için ayrı bir toplantı yapılacağı ve iptal kararı çıkması halinde aynı prosedürün uygulanacağı ifade edildi.
Premiership'te 80 puanla zirvede yer alan Celtic, ligin iptali halinde 2019-2020 sezonunun şampiyonu ilan edilecek.