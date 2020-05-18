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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

İskoçya'da Celtic şampiyon ilan edildi

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Celtic'in şampiyon olduğu açıklandı.

Berad Büyük   | 18.05.2020
İskoçya'da Celtic şampiyon ilan edildi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

 İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) kulüplerinin ligin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayacağı konusunda oy birliğiyle anlaşmaya vardığı duyuruldu.

SPFL Yönetim Kurulu'nun 12 kulüple yapılan görüşmelerin ardından aldığı kararla ligin mevcut puan durumuyla bitirileceği belirtildi.

Buna göre 2,66 puan ortalamasıyla lig lideri olan Celtic'in şampiyon olduğu, 0,76 puan ortalamasıyla son sırada yer alan Hearts'ın küme düşeceği aktarıldı.

Maç fazlasıyla en yakın rakibi Ranger'ın 13 puan önünde yer alan Celtic, üst üste 9. şampiyonluğuna ulaştı.

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