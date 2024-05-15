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İskoçya'da şampiyon Celtic

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) Celtic, 54. şampiyonluğunu ilan etti.

Fatih Erel  | 15.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
İskoçya'da şampiyon Celtic

İstanbul

Premiership 37. hafta mücadelesinde Celtic, deplasmanda Kilmarnock ile karşı karşıya geldi.

Maçı 5-0 kazanan Celtic'in gollerini, 5. dakikada Adam Idah, 12. dakikada Daizen Maeda, 35. dakikada James Forrest, 51 ve 71. dakikalarda Matthew O'Riley kaydetti.

Bu galibiyetin ardından ligin son haftası öncesinde Celtic puanını 90'a çıkardı ve 84 puanı bulunan Rangers'ın önünde şampiyonluğa ulaştı.

İskoç kulübü, taraftarlarının İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin'e destek vermesiyle dikkati çekmişti.

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