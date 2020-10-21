Inter'de Achraf Hakimi Kovid-19'a yakalandı
Serie A takımlarından Inter, Faslı oyuncusu Achraf Hakimi'nin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Roma
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'den yapılan yazılı açıklamada, Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Alman takımı Borussia Mönchengladbach ile bu akşam yapacağı maç öncesi takıma yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri neticesinde, Achraf Hakimi'nin test sonucunun pozitif olduğu bildirildi.
Inter'de orta sahanın sağı, sağ açık pozisyonlarında oynayan 21 yaşındaki oyuncunun, herhangi bir belirti göstermediği ve kendisine sağlık protokollerinde belirlenen sürecin uygulanacağı ifade edildi.
Inter, Hakimi'yi sezon başında İspanya’nın Real Madrid takımından transfer etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.