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İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu De Bruyne

İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu ödülünü, Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne kazandı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 16.08.2020
İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu De Bruyne

Ankara

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sezonun en iyi futbolcusu ödülü, taraftarlar ve futbol uzmanlarından oluşan jürinin oylarıyla belirlendi.

Oylamada Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson ile Sadio Mane, Southampton'dan Danny Ings, Burnley'den Nick Pope ve Leicester City'den Jamie Vardy'yi geride bırakan De Bruyne, ödülün sahibi oldu.

Geçen sezon ligi 13 gol ve 20 gol pasıyla tamamlayan De Bruyne, Arsenal formasıyla 2002-03 sezonunda Thierry Henry'nin kırdığı ligin asist krallığı rekorunu egale etmişti.

29 yaşındaki De Bruyne, Vincent Kompany ve Eden Hazard'ın ardından son 9 sezonda bu ödülü kazanan 3. Belçikalı oyuncu oldu.


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