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İngiltere, EURO 2024'te yarı finalde

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda İsviçre'yi 5-3 yenen İngiltere, yarı finale yükseldi.

Süha Gür  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
İngiltere, EURO 2024'te yarı finalde

DÜSSELDORF

Düsseldorf Arena'da oynanan karşılaşmaya her iki takım da savunmada kontrollü başladı. İki takımın da hücumda genelde kanatları tercih ettiği ilk yarıda kaleyi bulan şut olmadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Maçın ikinci yarısı da benzer şekilde başladı. Son çeyreğe girilirken baskısını artıran İsviçre, 75. dakikada Embolo ile 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan İngiltere, 80. dakikada Saka ile beraberliği yakaladı ve maçın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Rakibini 5-3 mağlup eden İngiltere, adını yarı finale yazdırdı.

Rakip, Hollanda-Türkiye eşleşmesinden gelecek

İngiltere, yarı finalde Hollanda-Türkiye maçının galibiyle karşılaşacak.

10 temmuz Çarşamba günü oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

İngiltere 4. kez yarı finalde

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 11. kez mücadele eden İngiltere, 4. kez yarı finale yükseldi.

Futbolun beşiği olarak gösterilen ve tarih boyunca önemli kadrolara sahip olan İngiltere, FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna rağmen henüz Avrupa şampiyonluğuna ulaşamadı.

En büyük başarısını 2020'de final oynayarak yakalayan İngilizler, 1968 ve 1996'da yarı final görmüştü.

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