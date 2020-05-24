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İngiltere Championship'te iki kişide koronavirüs tespit edildi

İngiltere Futbol Ligi (EFL), bir Championship kulübünde iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 24.05.2020
İngiltere Championship'te iki kişide koronavirüs tespit edildi

Ankara

İngiltere Futbol Ligi (EFL), bir Championship kulübünde iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

EFL'den yapılan açıklamada, son 72 saat içinde Championship'te yer alan 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına toplam bin 14 test yapıldığı, sadece bir kulüpte iki kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs tespit edilen iki kişinin kendilerini karantinaya aldığı, test sonucu negatif çıkan oyuncuların ise yarından itibaren antrenmanlara çıkabileceği ifade edildi.





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