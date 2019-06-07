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Hazard Real Madrid'de

İspanya temsilcisi Real Madrid, Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 07.06.2019
Hazard Real Madrid'de

Ankara

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı yıldız oyuncusu Eden Hazard'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hazard'ın bonservisi konusunda Chelsea ile anlaşmaya varıldığı ve 28 yaşındaki Belçikalı oyuncu ile 5 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, Hazard için Chelsea'ye 100 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Hazard, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 13 Haziran Perşembe günü Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenecek törenle resmi imzasını atacak.

Belçika Milli Takımı'nda 100 maçta 30 kez ağları sarsan Eden Hazard, iki şampiyonluk yaşadığı Chelsea formasıyla 352 karşılaşmada 110 gollük performans sergiledi.

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