Raptors şampiyonluğa bir galibiyet uzakta
Amerikan Basketbol Ligi finalinde Golden State Warriors'ı 105-92 yenen Toronto Raptors, seride 3-1 öne geçti.
Ankara
Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, 2-1 geride olduğu final serisinin 4. maçında, tarihinin ilk şampiyonluğu için mücadele eden Toronto Raptors'ı ağırladı.
Warriors, soyunma odasına 4 sayı farkla (46-42) önde gitti ancak Raptors, 3. çeyrekteki etkili performansı sayesinde sahadan 105-92 galip ayrıldı.
Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 36 sayı ve 12 ribauntla "double double"a imza attı. Bu sezon play-off'larda 14. kez 30 sayı barajını geçen Leonard; Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Allen Iverson, Kobe Bryant ve LeBron James'ten sonra bunu başaran 6. NBA oyuncusu oldu.
Serge Ibaka 20 sayı, Pascal Siakam da 19 sayı, 5 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.
Warriors'ta Stephen Curry 27 sayı, 6 asist, Klay Thompson 28 sayı ve Draymond Green 10 sayı, 12 asist, 9 ribauntla mücadele etti.
Raptors, seyircisi önünde oynayacağı 5. karşılaşmayı kazanması halinde şampiyon olacak.
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