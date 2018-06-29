Halil Umut Meler, Akdeniz Oyunları'nda final maçını yönetecek

İSTANBUL
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, İspanya'da süren 2018 Akdeniz Oyunları'nda futbol branşı final müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Halil Umut Meler'in, yarın İspanya ile İtalya arasında oynanacak final karşılaşmasında düdük çalacağı kaydedildi.
Müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Yunanistan Futbol Federasyonundan Ilias Alexeas'ın yapacağı, dördüncü hakeminin ise Yunan Ioannis Papadopoulos olacağı aktarıldı.
Mayıs ayında İtalya ile Hollanda arasında oynanan UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası final müsabakasını yöneten Halil Umut Meler, kısa süre önce UEFA Hakem Klasmanı'nda 2. kategoriye yükseltilmişti.
Muhabir: Mehmet Fatih Duman