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Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde

Çalhanoğlu, takımının İtalya Kupası’nda dün akşam Torino’yu 4-2 yenerek elediği maçta gösterdiği performansla İtalyan basını tarafından manşetlere çıkarıldı.

Barış Seçkin   | 29.01.2020
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının İtalya Kupası’nda dün akşam Torino’yu 4-2 yenerek elediği maçta gösterdiği performansla İtalyan basını tarafından manşetlere çıkarıldı. 

İtalya Kupası çeyrek final maçında, oyuna 81. dakikada dahil olan 90+1. dakikada attığı golle takımına önce eşitliği getiren (2-2) ardından uzatma devrelerinde attığı golle de (3-2) galibiyette büyük rol oynayan Çalhanoğlu için La Gazzetta dello Sport, “Milan'da Türk işi" manşetini attı.

Gazetenin haberinde, Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan İbrahimovic’in oyuna sonradan girip, maçı değiştirdiği ifade edildi.

Gazete, 8 puan verdiği milli oyuncunun turu aralayan kişi olduğunu yazdı.

Corriere dello Sport gazetesi de iç sayfasında "Çalhanoğlu Show" başlığıyla verdiği maç haberinde, milli futbolcunun Milan’ı önce elenmekten kurtardığını ardından da turu getiren gollerden birini attığını belirtti.

Gazetenin haberinde, Çalhanoğlu’nun Bosnalı Krunic’in yerine girerek, o dakikaya kadar Bosnalı oyuncunun yapamadığını yaptığını yazdı.

Gazetenin maç değerlendirmesinde, Hakan Çalhanoğlu’na 7,5 puan verilirken, 25 yaşındaki milli oyuncunun, karşılaşmayı takımı adına çözdüğü ve Milan’a turu hediye ettiği belirtildi.

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