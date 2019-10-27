Euro
6.39
Dolar
5.76
BIST 100
100,216.00
Altın
1,503.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Granada 46 yıl sonra La Liga'da lider oldu

Kadrosunda İsmail Köybaşı'nın olduğu Granada, bu sezon çıktığı La Liga'da 46 yıl aradan sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturdu.

Şenhan Bolelli   | 27.10.2019
Granada 46 yıl sonra La Liga'da lider oldu

Madrid

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 10. hafta sonunda Granada, 46 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Granada, sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 1-0 yendi. Granada'nın kadrosunda yer alan İsmail Köybaşı, Real Betis maçında yedek bekledi.

La Liga'ya iki yıl aradan sonra bu sezon çıkan Granada, geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

La Liga'da en az bütçeye sahip kulüpler arasında

Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık tarihine ertelenmesiyle, 20 puanla haftayı lider kapatan Granada'yı 19 puanlı takımlardan Barcelona, Real Sociedad, Atletico Madrid ve Sevilla izledi.

Endülüs bölgesinin takımı olan Granada, La Liga'da en az bütçeye sahip kulüpler arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor

Benzer haberler

Granada 46 yıl sonra La Liga'da lider oldu

Granada 46 yıl sonra La Liga'da lider oldu

Leganes'te Pellegrino dönemi sona erdi

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Barcelona yıldızlarıyla güldü

Barcelona yıldızlarıyla güldü