Granada 46 yıl sonra La Liga'da lider oldu
Kadrosunda İsmail Köybaşı'nın olduğu Granada, bu sezon çıktığı La Liga'da 46 yıl aradan sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturdu.
Madrid
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 10. hafta sonunda Granada, 46 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu.
Granada, sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 1-0 yendi. Granada'nın kadrosunda yer alan İsmail Köybaşı, Real Betis maçında yedek bekledi.
La Liga'ya iki yıl aradan sonra bu sezon çıkan Granada, geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
La Liga'da en az bütçeye sahip kulüpler arasında
Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık tarihine ertelenmesiyle, 20 puanla haftayı lider kapatan Granada'yı 19 puanlı takımlardan Barcelona, Real Sociedad, Atletico Madrid ve Sevilla izledi.
Endülüs bölgesinin takımı olan Granada, La Liga'da en az bütçeye sahip kulüpler arasında yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.