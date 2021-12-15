Dolar
14.38
Euro
16.20
Altın
1,770.71
ETH/USDT
3,829.10
BTC/USDT
48,228.00
BIST 100
2,157.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Getafe'de Enes Ünal ayın futbolcusu seçildi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal takımında ayın futbolcusu oldu.

Şenhan Bolelli   | 15.12.2021
Getafe'de Enes Ünal ayın futbolcusu seçildi

Madrid

Getafe'de taraftarlarının oylarıyla belirlenen ve sponsor firma tarafından verilen ayın futbolcusu ödülünü alan Enes, "Gol atınca tabii ki çok daha memnun oluyorsun ama bundan daha fazlası benim için Getafe ve burada olmak. Ligde kalmak önemli." dedi.

Şu anda tek düşüncesinin 19 aralık pazar günü sahalarında Osasuna karşı oynayacaklarını maç olduğunu dile getiren Enes, "Sadece 3 puanı istiyorum. Son maçımızda Alaves'e karşı iyi bir futbol oynadık. 3 puana layıktık ama 1 puanla yetinmek zorunda kaldık. Şimdi evimizde kazanmak çok önemli." diye konuştu.

Takım olarak son haftalarda futbollarının geliştiğini, inançlarının arttığını kaydeden Enes, "Getafe'nin son yıllarda sahip olduğu kimliğini tekrar kazanmaya başladık. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Getafe formasıyla bu sezon şimdiye kadar 5 kez rakip ağları havalandıran Enes, takımın en çok gol atan futbolcusu konumunda bulunuyor.

La Liga'da kalma mücadelesi veren Getafe, geride kalan 17 haftada 12 puanla 19'uncu sırada (sondan birinci) yer alıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL üç ay daha uzatıldı
İngiltere'de parlamento aşı pasaportunu onayladı
DSÖ: Kovid-19'un Omicron varyantının hafif semptomlar göstermesi salgını bitirmeyecek
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle getirilen kısmi kapanma 1 ay uzatıldı
DSÖ: Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var

Benzer haberler

Getafe'de Enes Ünal ayın futbolcusu seçildi

Getafe'de Enes Ünal ayın futbolcusu seçildi

Hiç durmadan 24 saat koştular

Cumbre Vieja, 'La Palma Adası'nda en uzun süre aktif olan yanardağ' oldu

İspanya Kovid-19'da bulaşma riski yüksek ülkeler arasına girdi

İspanya Kovid-19'da bulaşma riski yüksek ülkeler arasına girdi
Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar 82 günde 2881 binayı yok etti

Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar 82 günde 2881 binayı yok etti
İspanya'daki Los Escobazos Festivali'nde dev süpürgeler ateşe verildi

İspanya'daki Los Escobazos Festivali'nde dev süpürgeler ateşe verildi