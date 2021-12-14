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Spor, Futbol

Rezan Epözdemir'den Galatasaray Adası ile ilgili sarı-kırmızılı camiayı sevindiren haber

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Epözdemir, Galatasaray Adası'nı tahliyesine karar verilen işletmecinin istinaf mahkemesine yaptığı başvuruyla ilgili esastan ret kararı verildiğini ve icranın geri bırakılması kararının kaldırıldığını açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 14.12.2021
Rezan Epözdemir'den Galatasaray Adası ile ilgili sarı-kırmızılı camiayı sevindiren haber

İstanbul

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, yaptığı yazılı açıklamada, "Galatasaray Adası'nın tahliyesine ilişkin kiracı tarafından mahkeme kararı 12 Nisan tarihinde istinaf edilmişti. Göreve gelir gelmez, Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzla ada davası ve hukuki süreçlerine ilişkin ciddi bir bilimsel ve akademik çalışma yapılmış olup bu kapsamda öne alma talebi dermeyan edilmiştir. Geldiğimiz noktada bu hukuki çabalarımız neticesinde 6 aylık bir sürede 2 Aralık tarihinde istinaf mahkemesi tarafından esastan ret kararı verilmiş ve icranın geri bırakılması kararı kaldırılmıştır. Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisi hakkında açtığı tahliye davasını kazanmıştı. Tahliye kararı ise işletmeci tarafından istinaf mahkemesine taşınmıştı.

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