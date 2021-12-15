Dolar
14.38
Euro
16.20
Altın
1,770.71
ETH/USDT
3,829.10
BTC/USDT
48,228.00
BIST 100
2,157.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Bayern Münih deplasmanda Stuttgart’ı 5 golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart’ı 5-0 yendi.

Erbil Başay   | 15.12.2021
Bayern Münih deplasmanda Stuttgart’ı 5 golle geçti

Berlin

Bayern Münih, Bundesliga’nın 16. haftasında Mercedes-Benz Arena’da Stuttgart’a konuk oldu.

Bavyera ekibi, 40. dakikada Serge Gnabry’nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bayern Münih, 53. ve 74. dakikalarda Serge Gnabry, 69. ve 72. dakikalarda da Robert Lewandowski’nin golleriyle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Puanını 40’a çıkaran Bayern Münih liderliğini sürdürdü.

Stuttgart ise 17 puanda kaldı.

Teknik direktörlüğünü Tayfun Korkut’un yaptığı Hertha Berlin, deplasmanda Mainz 05’e 4-0 yenildi.

Mainz 05’in gollerini 19. dakikada Jae-sung Lee, 41. dakikada Alexander Hack, 49. dakikada Silvan Widmer ve 79. dakikada Jean-Paul Boetius attı.

Mainz ekibi, puanını 24’e çıkarırken Tayfun Korkut yönetiminde ilk yenilgiyi alan Hertha Berlin’in 18 puanı bulunuyor.

Günün diğer karşılaşmalarında Köln deplasmanda Wolfsburg’u 3-2, Arminia Bielefeld de sahasında Bochum’u 2-0 mağlup etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL üç ay daha uzatıldı
İngiltere'de parlamento aşı pasaportunu onayladı
DSÖ: Kovid-19'un Omicron varyantının hafif semptomlar göstermesi salgını bitirmeyecek
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle getirilen kısmi kapanma 1 ay uzatıldı
DSÖ: Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var

Benzer haberler

Bayern Münih deplasmanda Stuttgart’ı 5 golle geçti

Bayern Münih deplasmanda Stuttgart’ı 5 golle geçti

Anadolu Efes, deplasmanda Bayern Münih'e yenildi

Bayern Münih yıl sonuna kadar tribünlerini taraftarlara kapatmak zoruna kaldı