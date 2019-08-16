Euro
6.18
Dolar
5.57
BIST 100
95,734.17
Altın
1,513.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav, futbolcuları Yıldırım Mert Çetin'in transferinde İtalya ekibi Roma ile "3 milyon avro bonservis bedeli ve başka kulübe satışından pay" karşılığında anlaştıklarını açıkladı.

Halil Ibrahim Avsar   | 16.08.2019
Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer

Ankara

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, futbolcuları Yıldırım Mert Çetin'in transferinde İtalya ekibi Roma ile "3 milyon avro bonservis bedeli ve başka kulübe satışından pay" karşılığında anlaştıklarını söyledi. 

Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nin her zaman altyapısıyla Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, "Biz de her zaman bunun mutluluğunu yaşadık. Şimdi de Mert, bize aynı gururu yaşatıyor. 10 yaşında kulübümüze geldi şimdi 22 yaşında, 12 senedir bizimle. Mert'i Türkiye'den takımlarımızla yazdılar ancak oyuncumuzu uzun zamandır Avrupa'dan kulüpler de izliyordu." dedi.

Avrupa kulüplerinden son olarak Roma ile görüştüklerini dile getiren Cavcav, "Mert'in transferinde öncelikle Roma ve biz anlaştık." diye konuştu.

Başkent ekibinin altyapısında yetişen Mert Çetin'in dün İtalya'ya gittiğini ve bu sabah futbolcunun sağlık kontrollerinin yapıldığını aktaran Cavcav, şunları kaydetti:

"Mert de kontrollerinin ardından kendisini Roma Kulübüne bağlayan imzayı attı. Bu transferde özellikle kulüp genel menajerimiz Emrah Atasoy'a teşekkür ediyorum. Bize yakışanı yaptık ve İtalya'ya, Roma'ya futbolcu göndererek altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdik. Bugün Mert, yarın Berat, Rahmetullah, Arda... Gençlerbirliği altyapısı her zaman üretmeye, Türk futboluna hatta dünya futboluna yeni değerler kazandırmaya devam edecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Çin'in Hong Kong açmazı
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe

Benzer haberler

Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer

Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer

Galatasaray Nzonzi'yi Roma'dan kiraladı

Open Arms gemisinden 13 düzensiz göçmen daha indirildi

İtalya'da hükümet krizi karşılıklı açıklamalarla sürüyor

İtalya'da hükümet krizi karşılıklı açıklamalarla sürüyor
Roma Cengiz Ünder'in sözleşmesini yeniledi

Roma Cengiz Ünder'in sözleşmesini yeniledi
İtalya'da 2 avroya oynadığı loto 209 milyon kazandırdı

İtalya'da 2 avroya oynadığı loto 209 milyon kazandırdı