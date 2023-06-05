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Geçen yılın finalisti Ruud, Fransa Açık'ta son 8'e kaldı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 4 numaralı seribaşı Casper Ruud, Nicolas Jarry'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Geçen yılın finalisti Ruud, Fransa Açık'ta son 8'e kaldı

Ankara

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günündeki tekler maçlarından 3'ü tamamlandı.

Tek erkeklerde geçen yılın finalisti Ruud, dünya sıralamasının 35. basamağındaki Jarry ile karşılaştığı 4. tur maçında zorlansa da 7-6, 7-5 ve 7-5'lik setlerle rakibini geçmeyi başardı.

Kadınlarda ise Ons Jabeur (7 numaralı seribaşı), klasmanın 36 numarası Bernarda Pera'yı 2-0 (6-3, 6-1), Beatriz Haddad Maia (14) da dünya 132'ncisi Sara Sorribes Tormo'yu 2-1 (6-7, 6-3, 7-5) yenerek çeyrek finale çıktı.


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