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Spor

Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa Açık'ın gençler kategorisinde üçüncü tura yükseldi

Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa Açık'ın (Roland Garros) gençler kategorisinde üçüncü tura yükseldi.

Muhammed Boztepe  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa Açık'ın gençler kategorisinde üçüncü tura yükseldi

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki milli sporcu, başkent Paris'te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci turunda dünya gençler 2 numarası, turnuvanın 1 numaralı seribaşı Japon Sarah Saito ile karşılaştı.

Rakibini 6-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek üçüncü tura yükselen Melisa Ercan, dünya gençler 24 numarası Rus Alevtina Ibragimova ile eşleşti.

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