Dolar
27.20
Euro
29.52
Altın
1,897.86
ETH/USDT
1,645.80
BTC/USDT
26,006.00
BIST 100
7,771.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Victor Nelsson, yarın Molde ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçına ilişkin Molde Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. -VTR- Çanakkale’de devam eden orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyor

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunu geçerek gruplara kalmak istediklerini söyledi.

Emrah Oktay  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyor

Molde

Molde ile yarın yapacakları play-off turu ilk maçı için kafileyle Norveç'e gelen Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eşleşmeyi geçmenin çok önemli olduğuna değinen Öztürk, "Bize göre yılın en önemli maçı. Özlediğimiz yerdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nin bir adım uzağındayız." dedi.

Molde ile yarın deplasmanda, 29 Ağustos Salı günü de İstanbul'da karşılaşacaklarını hatırlatan sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, "Hem burada hem de İstanbul'da kazanacağımızı umut ediyorum. Burada hava, iklim, her şey futbola müsait. Molde, liginde 18-19. haftasını geçiriyor. Bu onların takımdaşlığı, birlikteliği için avantaj ama biz de Galatasaray'ız. Her şeyin yarın istediğimiz gibi geçeceğinden ve buradan İstanbul'a keyifli döneceğimizden eminiz." diye konuştu.

Metin Öztürk, takıma güvendiklerini vurgulayarak, "Hedefimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Ancak futbol sahada oynanıyor. Ne kadar büyük konuşursanız konuşun, lafla maçları kazanamıyorsunuz. Önemli olan topun çizgiyi geçmesi. Okan hocamıza ve ekibine çok güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu sezon ligde en iddialı takım olacağımıza inanıyoruz"

Metin Öztürk, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyon olmasını ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmesini umduklarını dile getirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, Brezilyalı orta saha Anderson Talisca ve İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'un gündemde olup olmadığının sorulması üzerine, "Bunu Erden beye sormanız lazım. Transferden sorumlu kişi o. Doğrusu ve şık olanı bu olur." dedi.

Tek motivasyonlarının Molde maçında olduğunu aktaran Öztürk, "Transfer şampiyonlukları, takımları şampiyon yapmıyor. Sahadaki oyun şampiyon yapıyor. Geçen sezon harika bir takımla harika bir şampiyonluk yaşadık. Bu sezon ligde en iddialı takım olacağımıza inanıyoruz. Kalbimden geçen, 'Şampiyon olacağız.' demek ama rakiplere de saygısızlık yapmamak lazım. Onlar da iyi transferler yaptılar. Her şey gönlümüzde olur, bu sezon da Galatasaray şampiyon olur, Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiği yere kadar gider diye ümit ediyorum. Şu an motivasyon ve enerji bu yönde." ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk, rahatsızlığı nedeniyle evinde dinlenen Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Norveç'e gelebileceğini belirterek, "Gelmese de kalbi burada. Kendisine acil şifalar diliyoruz. İnşallah yarın aramıza katılır. Birlikte keyifle maçımızı izleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında gümrükte bekleme süreleri yarı yarıya kısaldı
Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetle çekim yapanlarla ilgili iddianame tamamlandı
Milli Savunma Bakanı Güler'den 23. Piyade Tümen Komutanlığına ziyaret

Benzer haberler

TFF, Avrupa kupalarında mücadele eden 4 takımın ligdeki maçlarını erteledi

TFF, Avrupa kupalarında mücadele eden 4 takımın ligdeki maçlarını erteledi

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor
Socios, Meksika ekibi Chivas için fan token çıkaracak

Socios, Meksika ekibi Chivas için fan token çıkaracak
Galatasaray, Molde maçının kamp kadrosunu açıkladı

Galatasaray, Molde maçının kamp kadrosunu açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet