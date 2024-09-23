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Dünyadan Spor

Galatasaray-PAOK maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında 25 Eylül Çarşamba günü Yunanistan'ın PAOK takımını ağırlayacağı maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Mutlu Demirtaştan  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Galatasaray-PAOK maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakada Alejandro Hernandez düdük çalacak. Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo'nun yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande ile yardımcısı Guillermo Cuadra görev yapacak.

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