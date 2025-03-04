Fenerbahçe-Rangers maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile İskoçya temsilcisi Rangers arasında 6 Mart Perşembe günü oynanacak ilk maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
İstanbul
UEFA'da yer alan bilgilendirmeye göre Ülker Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak.
Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.