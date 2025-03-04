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Dünyadan Spor

Fenerbahçe-Rangers maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile İskoçya temsilcisi Rangers arasında 6 Mart Perşembe günü oynanacak ilk maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Emre Doğan  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Fenerbahçe-Rangers maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

İstanbul

UEFA'da yer alan bilgilendirmeye göre Ülker Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak.

Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak.

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