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Futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken Nesine 2. Lig'de 28, Nesine 3. Lig'de ise 25. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Ceren Aydınonat  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Kırklarelispor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Beykoz Anadoluspor-İnegölspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-E Koleji Isparta 32 Spor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 GMG Kastamonuspor-Kepezspor (Gazi)

14.00 1461 Trabzon FK-İskenderunspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Batman Petrolspor-Sarıyer (Batman)

14.00 Altay-Altınordu (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Faruk Çelik)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Karaman FK-Karacabey Belediyespor (Yeni Karaman)

14.00 Belediye Derincespor-Bucspor 1928 (Gebze Alaettin Kurt)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Giresunspor (Bolluca)

14.00 Çimentaş Elazığspor-Somaspor (Elazığ)

14.00 Menemen FK-Ankara Demirspor (Menemen İlçe)

14.00 Motolux 68 Aksarayspor-Merkür Jet Erbaaspor (Dağılgan)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Mersin)

14.00 Ülkea Nazillispor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (Nazilli İlçe)

14.00 Artı Değer Vanspor-Diyarbekirspor (Van Atatürk)

Nesine 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.00 Silifke Belediyespor-23 Elazığ FK (Silifke Şehir)

14.00 HG Hospital Kahramanmaraşspor-Artvin Hopaspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

14.00 Anadolu Üniversitesi-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 Muşspor-Karşıyaka (Muş Şehir)

14.00 Ergene Velimeşespor-Düzce Cam Düzcespor (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Bursaspor-Kırşehir Futbol SK (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Kemerkent Bulvarspor (Dumlupınar)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Kuşadasıspor (Gaziosmanpaşa)

2. Grup

Yarın:

14.00 T.Metal 1963 Spor-Muğlaspor (Başpınar)

14.00 İnegöl Kafkasspor-Yurt Et Amasyaspor (İnegöl İlçe)

14.00 Adıyaman FK-Smart Holding AŞ Çayelispor (Kahta İlçe)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Tire 2021 FK (Nevşehir Gazi)

14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Etimesgut SK (Alemdağ)

14.00 Uşakspor-Onuksports Kelkit Hürriyet SK (Uşak 1 Eylül)

14.00 Fatsa Belediyespor-Silivrispor (Fatsa İlçe)

14.00 Balıkesirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Balıkesir Atatürk)

3. Grup

Bugün:

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-1923 Mustafakemalpaşaspor (İBB 100. Yıl)

Yarın:

14.00 Pazarspor-52 Orduspor (Pazar İlçe)

14.00 Viranşehir Belediyespor-Osmaniyespor (Viranşehir Bahçelievler Eski)

14.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Bayburt Özel İdarespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Didim Atatürk)

14.00 Çankayaspor-Alanya 1221 (Osmanlı)

14.00 Aliağa Futbol AŞ-Çorluspor 1947 (Aliağa Atatürk)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karabük İdmanyurduspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

4. Grup

Yarın:

14.00 İzmir Çoruhlu FK-Kolibri Ağrı 1970 SK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Niğde Belediyesispor-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 Orduspor 1967-Kırıkkale FK (Yeni Ordu)

14.00 Mardin 1969-Zonguldakspor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Denizlispor-Sebat Gençlikspor (Denizli Atatürk)

14.00 Polatlı 1926-Solwie Enerji Erciyes 38 (Polatlı İlçe)

14.00 Bursa Nilüfer Futbol SK-Büyükçekmece Tepecikspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

14.00 7 Eylül Turgutlu 1984-Edirnespor (Turgutlu Yeni Şehir)

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