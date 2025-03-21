Basketbolda haftanın programı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanırken, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 22, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 30. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
20.30 Darüşşafaka Lassa-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
Yarın:
13.00 Mersinspor-Galatasaray (Servet Tazegül)
15.30 Manisa Basket Divissa-Türk Telekom (Muradiye)
18.00 Aliağa Petkimspor-TOFAŞ (Enka)
20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Fibabanka (Gazanfer Bilge)
23 Mart Pazar:
15.30 Semt77 Yalovaspor-Karşıyaka (90. Yıl)
18.00 Bursaspor Yörsan-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)
20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
16.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Haremspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
Yarın:
13.00 Esenler Erokspor-Finalspor (Ahmet Cömert)
14.00 Pizzabulls Co Basket-Kapaklıspor (Küçükçekmece Halkalı)
15.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-iLab Basketbol (Gölbaşı)
16.00 Çayırova Belediyesi-Konya Büyükşehir Belediyesispor (Çayırova)
16.00 OGM Ormanspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (M. Sait Zarifoğlu)
17.00 Gaziantep Basketbol-Trabzonspor (Karataş Şahinbey)
23 Mart Pazar:
13.00 İstanbul Ankaspor-Bandırma Bordo Basketbol (Ahmet Cömert)
17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çağdaş Bodrumspor (Kurtdereli)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.