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Basketbolda haftanın programı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanırken, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 22, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 30. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Ceren Aydınonat  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

20.30 Darüşşafaka Lassa-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Yarın:

13.00 Mersinspor-Galatasaray (Servet Tazegül)

15.30 Manisa Basket Divissa-Türk Telekom (Muradiye)

18.00 Aliağa Petkimspor-TOFAŞ (Enka)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Fibabanka (Gazanfer Bilge)

23 Mart Pazar:

15.30 Semt77 Yalovaspor-Karşıyaka (90. Yıl)

18.00 Bursaspor Yörsan-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

16.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Haremspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

Yarın:

13.00 Esenler Erokspor-Finalspor (Ahmet Cömert)

14.00 Pizzabulls Co Basket-Kapaklıspor (Küçükçekmece Halkalı)

15.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-iLab Basketbol (Gölbaşı)

16.00 Çayırova Belediyesi-Konya Büyükşehir Belediyesispor (Çayırova)

16.00 OGM Ormanspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (M. Sait Zarifoğlu)

17.00 Gaziantep Basketbol-Trabzonspor (Karataş Şahinbey)

23 Mart Pazar:

13.00 İstanbul Ankaspor-Bandırma Bordo Basketbol (Ahmet Cömert)

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çağdaş Bodrumspor (Kurtdereli)

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