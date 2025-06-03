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Fransa Açık'ta Iga Swiatek yarı finale çıktı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Polonyalı Iga Swiatek, Ukraynalı Elina Svitolina'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Mutlu Demirtaştan  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Fransa Açık'ta Iga Swiatek yarı finale çıktı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında 5 numaralı seribaşı Swiatek ile 13 numaralı seribaşı Svitolina karşılaştı.

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Dört kez Fransa Açık şampiyonu Swiatek, bir saat 41 dakika süren mücadelede rakibini 6-1 ve 7-5 biten setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Turnuvada üst üste 26. galibiyetini alan Swiatek, yarı finalde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka'nın rakibi oldu.

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