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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Fransa Açık Tenis Turnuvası 4 ay ertelendi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 17.03.2020
Fransa Açık Tenis Turnuvası 4 ay ertelendi

Ankara

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'in ev sahipliğinde 24 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 20 Eylül-4 Ekim tarihlerine alındı.

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