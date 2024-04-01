Dolar
32.13
Euro
34.51
Altın
2,236.05
ETH/USDT
3,495.00
BTC/USDT
69,123.00
BIST 100
9,161.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünyadan Spor

Formula 1'in sahibi Liberty Media, MotoGP'yi satın aldı

Formula 1'in sahibi Liberty Media, 3,6 milyar sterlinlik bir anlaşmayla MotoGP'yi satın aldı.

Yunus Kaymaz  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Formula 1'in sahibi Liberty Media, MotoGP'yi satın aldı

İstanbul

F1'i 2017 yılında bünyesine katan ABD'li medya grubu, 1992'den bu yana MotoGP'nin sahibi olan İspanyol Dorna Sports'tan hisselerin yaklaşık yüzde 86'sını alarak spor organizasyonlarındaki yatırımlarını genişletti.

Anlaşmanın resmi olarak yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Toplam 6 yarışlık bir sezonla ilk kez 1949 yılında düzenlenen MotoGP, beş kıtada 20 yarışlık takvimiyle dünyanın en önemli motosiklet organizasyonu olma özelliğini taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
30 büyükşehir belediyesinin 6'sı el değiştirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda konuştu
Esenler'de kentsel dönüşümdeki binadan kopan beton blok dükkanın üzerine düştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda konuştu
Konya'dan Gazze'ye 22 yardım tırı gönderildi

Benzer haberler

Formula 1'in sahibi Liberty Media, MotoGP'yi satın aldı

Formula 1'in sahibi Liberty Media, MotoGP'yi satın aldı

MotoGP'de sezonun ikinci yarışını Jorge Martin kazandı

F1'de Avustralya Grand Prix'sini Carlos Sainz kazandı

F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu

F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu
Formula 1'de heyecan Avustralya'da devam edecek

Formula 1'de heyecan Avustralya'da devam edecek
F1 pilotu Pierre Gasly, FC Versailles'a ortak oldu

F1 pilotu Pierre Gasly, FC Versailles'a ortak oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet