Dolar
8.41
Euro
9.95
Altın
1,793.06
ETH/USDT
3,365.40
BTC/USDT
45,992.00
BIST 100
1,448.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir STK Buluşmaları programında konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'de sıradaki durak İtalya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı, İtalya'nın Monza kasabasındaki 5,7 kilometrelik pistte düzenlenecek.

Fatih Erel   | 10.09.2021
Formula 1'de sıradaki durak İtalya

İstanbul

İtalya Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. 53 turluk yarış ise 12 Eylül Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 7, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda) ve Esteban Ocon'un (Alpine) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 224.5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 221.5 puan

3.Valtteri Bottas (Finlandiya): 123

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 114

5. Sergio Perez (Meksika): 108

Takımlar klasmanı

1. Mercedes 344,5

2. Red Bull: 332.5

3. Ferrari: 181.5

4. McLaren: 170

5. Alpine: 90

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'daki kabir ziyaretinden İsrail'e sahte Kovid-19 testiyle dönen 156 dindar Yahudi'de virüs tespit edildi
Gelecek 6-9 ayda pandeminin bitmesi, Kovid-19'un endemik bir hastalığa dönüşmesi bekleniyor
BioNTech gelecek haftalarda 5-11 yaş grubu için koronavirüs aşısı kullanım izni isteyecek
Eşiyle yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören 35 günlük anneden 'aşı' çağrısı
Yoğun bakımda 23 gün yatan Kovid-19 hastası, aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor

Benzer haberler

Formula 1'de sıradaki durak İtalya

Formula 1'de sıradaki durak İtalya

İtalya, Kovid-19 aşısında 3. doza yeşil ışık yaktı

Dünya Motokros Şampiyonası'nı 20 binin üzerinde sporsever izledi

F1 pilotu Kimi Raikkonen koronavirüs nedeniyle İtalya'daki yarışı da kaçıracak

F1 pilotu Kimi Raikkonen koronavirüs nedeniyle İtalya'daki yarışı da kaçıracak
Dünya Motokros Şampiyonası tamamlandı

Dünya Motokros Şampiyonası tamamlandı
Dünya Motokros Şampiyonası'nda heyecan sürüyor

Dünya Motokros Şampiyonası'nda heyecan sürüyor