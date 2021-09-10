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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de yarı finale yükseldi

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında tek kadınlarda yarı finale çıktı.

Sinem Er   | 10.09.2021
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de yarı finale yükseldi

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 2 numaralı seri başı Rus Natalia Vikhlyantseva'yı 6-4, 6-1'lik setlerle yenerek adını yarı finale yazdırdı.


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