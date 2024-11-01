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Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'siyle devam edecek.

Hilmi Sever  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

İstanbul

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 21.00, yarış ise 3 Kasım Pazar TSİ 20.00'de başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen 7 yarışta Max Verstappen, ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc 3'er, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz 2'şer, George Russell ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı.

Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 362

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 315

3. Charles Leclerc (Monako): 291

4. Oscar Piastri (Avustralya): 251

5. Carlos Sainz (İspanya): 240

Takımlar

1. McLaren: 566

2. Ferrari: 537

3. Red Bull: 512

4. Mercedes: 366

5. Aston Martin: 86

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