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Formula 1'de sıradaki durak Avusturya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Avusturya'da yapılacak sezonun 9. yarışıyla sürecek.

Murat Keleş   | 28.06.2019
Formula 1'de sıradaki durak Avusturya

İstanbul

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Avusturya'da yapılacak sezonun 9. yarışıyla sürecek.

Spielberg kentinde, 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 30 Haziran Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 2019'daki ilk 8 yarışta da birinciliğe ulaşmıştı. Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 6 yarışında birinciliğe ulaşırken takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarışta galip gelmişti.

Formula 1'de Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 187 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151

3. Sebastian Vettel (Almanya): 111

4. Max Verstappen (Hollanda): 100

5. Charles Leclerc (Monaco): 87

Takımlar klasmanı 

1. Mercedes: 338 puan

2. Ferrari: 198

3. Red Bull: 137

4. McLaren: 40

5. Renault: 32

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