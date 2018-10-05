Bebekler anne ve babaları için emekledi

Fotoğraf: AA / Kağan Burak Özkaya

ANTALYA

Antalya'da bir alışveriş merkezinde, anne sütünün önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yarışmada, emekleyen bebekler yarıştı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile alışveriş merkezi iş birliğinde, anne sütüyle beslenmenin önemini anlatmak için bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmaya, 80 bebek ile aileleri katıldı.

Alışveriş merkezinde oluşturulan özel bölümdeki yarışmada, bebekler emekleyerek ebeveynlerine ulaşmaya çalıştı.

Bazı anne ve babalar, bebeklerinin sevdiği oyuncağı gösterip, isimleriyle çağırarak ilerletmeye çalıştı. Bazıları da bebeklerine cep telefonu ve televizyon kumandası gösterdi.

Yarışmada bebeklerden çok, anne babaların çabaları, katılımcıları güldürdü.

Bugün gerçekleştirilen eleme etabının birincisi olan bebeğin annesi Hasret Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonucun kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, mutluluklarını dile getirdi.

Alışveriş merkezinin müdürü Ece Yamaç da anne sütünün önemine dikkati çekmek için yarışmayı düzenlediklerini vurguladı. Yamaç, annelerin hem eğlenmesini hem bilgilenmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Yama, yarın yapılacak finallerde dereceye girecek bebeğin ailesine bebek arabası, ikinciye mama sandalyesi, üçüncüye ise ebeveyn kontrollü bisiklet verileceğini kaydetti.

Muhabir: Kağan Burak Özkaya