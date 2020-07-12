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Formula 1'de sezonun ikinci zaferi Hamilton'dan

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı Avusturya Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 12.07.2020
Formula 1'de sezonun ikinci zaferi Hamilton'dan

Ankara

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun ikinci mücadelesi, ilk yarışın da yapıldığı Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden gerçekleşti.

Yarışın ilk turunda Ferrari pilotları Sebastian Vettel ile Charles Leclerc'in araçları birbirine çarptı ve iki pilot, yarış dışı kaldı. Mücadeleye "pole pozisyonu"ndan başlayan Hamilton, iyi başlangıç yaptığı yarışta "pit stop"lar haricinde yerini koruyarak 1.22.50.683'lük derecesiyle yarışı kazandı.

Son 3 sezondur üst üste, toplamda ise 6 şampiyonluk elde eden Büyük Britanyalı pilot, bu sezonki ilk, kariyerinde ise 85'inci etap zaferini elde etti.

Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas, 4. sıradan başladığı yarışta rakiplerini geride bırakarak liderin 13.719 saniye gerisinde ikinci oldu. Red Bull pilotlarından Max Verstappen liderin 33.698 saniye ardında üçüncü, Alexander Albon ise 44.400 saniye arkasında dördüncü sırada yarışı tamamladı.

Sezonun üçüncü yarışı, 19 Temmuz'da Macaristan'da koşulacak.

Sezonun ikinci yarışı Avusturya Grand Prix'sinden sonra oluşan pilotlar klasmanı şöyle: 

Pilotlar klasmanı:

1. Valtteri Bottas (Finlandiya): 43 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 37

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 26

4. Charles Leclerc (Monako): 18

5. Sergio Perez (Meksika): 16

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