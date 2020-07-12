Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Heybeliada’da çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Spor, Futbol

Juventus'ta Merih Demiral takımla çalışmalara başladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, uzun bir aradan sonra bugün ilk kez takımıyla idmanlara başladı.

Barış Seçkin   | 12.07.2020
Juventus'ta Merih Demiral takımla çalışmalara başladı

Roma

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın, dün Atalanta ile 2-2 berabere sonuçlanan karşılaşmanın ardından bir sonraki maç olan Sassuolo mücadelesinin hazırlıklarına başladığı bildirildi. 

İdmanda, Atalanta maçında oynayanlar, günü hafif idmanla geçirirken, takımın geri kalanı ise çift kale maç yaptığı aktarıldı.

Antrenmana sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan milli futbolcu Merih Demiral'ın da katıldığı belirtildi.

Serie A'nın 19. haftasında Juventus'un Roma ile 12 Ocak’ta deplasmanda oynadığı ve 2-1 kazandığı maçın, 3. dakikasında takımını öne geçiren golü atan Merih Demiral, 19. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalmıştı.

Sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih Demiral'ın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Milli oyuncu, mayıs ayında saha çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 137 bin 418'e yükseldi
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Yemen'de çok sayıda sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle görevini bıraktı
İsveç'te Kovid-19'a karşı sürü bağışıklığı stratejisinin işe yaramadığı öne sürüldü
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7,5 milyonu geçti

Benzer haberler

Juventus'ta Merih Demiral takımla çalışmalara başladı

Juventus'ta Merih Demiral takımla çalışmalara başladı

Serie A'da Juventus ile Atalanta yenişemedi

Ronaldo dünya futboluna damga vurmaya devam ediyor

Torino derbisinde kazanan Juventus

Torino derbisinde kazanan Juventus