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Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndan görüntüler
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Spor, Dünyadan Spor, Rusya-Ukrayna krizi

Formula 1'de Rusya Grand Prix'si takvimden çıkarıldı

Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix'sinin 2022 yarış takviminden çıkarıldığını açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 25.02.2022
Formula 1'de Rusya Grand Prix'si takvimden çıkarıldı

İstanbul

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Formula 1 yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve takımlarla mevcut durumu değerlendirdi.

Ukrayna'da yaşananların üzüntüyle karşılandığı aktarılarak 23-25 Eylül'de Soçi'de düzenlenmesi planlanan Rusya Grand Prix'sinin iptal edildiği belirtildi.

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