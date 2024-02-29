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Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'de heyecan başlıyor

Bahreyn'de düzenlenecek sezonun ilk ayağında sıralama turları yarın, yarış ise 2 Mart Cumartesi günü yapılacak.

Yunus Kaymaz  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Formula 1'de heyecan başlıyor

İstanbul

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.

Sakhir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenecek sezonun ilk yarışının sıralama turları, yarın TSİ 19.00'da start alacak. 57 turluk yarış ise 2 Mart Cumartesi günü TSİ 18.00'de gerçekleştirilecek.

Formula 1'de Mercedes takımıyla son sezonunu geçirecek Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ilk kez 2004'te düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sini 5 kez kazanarak etabın en başarılı pilotu unvanını elinde bulunduruyor.

Hamilton, 2014, 2015, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında podyumun zirvesine çıktı.

Son üç yılın şampiyonu Hollandalı Max Verstappen, geçen yıl Bahreyn'de damalı bayrağı ilk sırada geçerek takımı Red Bull'a 10 yıl sonra Bahreyn'deki ilk etap galibiyetini getirmişti.

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