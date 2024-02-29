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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta yarın tek maçla başlayacak

Trendyol Süper Lig, 28. hafta maçlarıyla devam edecek.

Dilek Erol  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta yarın tek maçla başlayacak

İstanbul

Haftanın açılış maçında yarın Kasımpaşa ile EMS Yapı Sivasspor karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

2 Mart Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

3 Mart Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

4 Mart Pazartesi:

17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)


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