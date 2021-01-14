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Dünyadan Spor, Koronavirüs

Formula 1 pilotu Charles Leclerc koronavirüse yakalandı

Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Leclerc'in yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Mutlu Demirtaştan   | 14.01.2021
Formula 1 pilotu Charles Leclerc koronavirüse yakalandı

Istanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Leclerc, durumunun iyi olduğunu ve Monako'daki evinde izolasyon sürecinin başladığını belirtti.

Formula 1'de geçen sezon Sergio Perez, Lance Stroll ve Lewis Hamilton, geçen hafta ise Lando Norris'in koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Avustralya ve Çin etapları Kovid-19 nedeniyle ertelenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun, 26-28 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'si ile başlaması planlanıyor.

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